Era praticamente scritto, Tommaso Eletti non appena menzionato nel cast della sesta edizione del Grande Fratello VIP ha scatenato l’onda delle proteste al ritmo di “Ma lui non è un VIP!“, eppure a Temptation Island ha fatto discutere (tanto per cambiare) a proposito della sua storia con Valentina Nulli Augusti finita precipitosamente dopo alcuni giorni di permanenza nel viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Voltato pagina, per Tommaso si è aperta la porta della casa più spiata d’Italia e Valentina? Per il momento sta a guardare, ma non è detto che prossimamente venga anche il suo turno.

L’occasione potrebbe arrivare più presto di quanto si possa immaginare alla luce delle prime ‘uscite’ di Tommaso 24 ore dopo il suo ingresso in gioco. Durante una chiacchierata, Tommaso si lascia andare a delle confessioni personali a proposito del legame passato con l’ex fidanzata:

Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola. Lei era gelosa, ma non come me.

Conferma che, in effetti, la gelosia era un problema persistente da tempo: “Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati” e spiega il perché della sua gelosia:

Esempio, mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Lei mi spiegava che mi raccontava le balle sugli orari per non avere rotture, ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più. Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti comunque…

Ad un certo punto il ragazzo si sofferma sulla scelta di esser andato a Temptation Island affermando implicitamente di essersi pentito: “È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema. Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi….” la regia del Grande Fratello VIP non appena lo sente, chiude il microfono.

Tommaso: "Andare a Temptation Island e pensare di risolvere un problema è proprio da scemi" **la regia abbassa il volume** #GFVIP pic.twitter.com/PRPuKZYlrw — dula peep🌙 (@theblvnd) September 14, 2021

Tommaso si spinge lasciandosi sfuggire un dettaglio sull’intimità di coppia, una frase colta dal web che sta seguendo attentamente il suo percorso. Questo non fa altro che aumentare le possibilità di un faccia a faccia imminente con Valentina che ha commentato sul suo instagram con questa frase: “Ogni azione ha una reazione“.