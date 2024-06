Il celebre conduttore televisivo Paolo Bonolis spegne 63 candeline in compagnia della famiglia e dell’ex moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis ha celebrato il suo 63° compleanno venerdì 14 giugno, circondato dall’affetto della famiglia e dell’ex moglie Sonia Bruganelli.

Il noto presentatore televisivo, come riportato da Fanpage.it, ha trascorso la serata in un ristorante di Roma, insieme al figlio Davide, che ha appena compiuto 20 anni il 7 giugno.

Le immagini della festa sono state condivise sui social da Bruganelli, che ha documentato i momenti salienti dell’evento con affetto.

Paolo Bonolis e la festa di compleanno in famiglia a Roma

La festa di compleanno si è svolta in un’atmosfera intima e calorosa. Paolo Bonolis, accompagnato dal figlio Davide, ha spento le candeline circondato dagli invitati che intonavano la tradizionale “Tanti auguri a te“.

Dopo il canto, padre e figlio si sono stretti in un tenero abbraccio, evidenziando il forte legame che li unisce.

Alla cena erano presenti, oltre a Sonia Bruganelli, la madre di Paolo, Giulia e un caro amico di famiglia, Alessandro Boero.

Non mancava neanche la fidanzata di Davide, Martina, che ha partecipato alla serata festiva. Le foto della celebrazione sono state pubblicate dall’ex moglie del conduttore su Instagram, con la semplice didascalia “Auguri“.

Il rapporto con Sonia Bruganelli

Proprio in una recente intervista, il conduttore era tornato a parlare del rapporto con l’ormai ex moglie. Nonostante la recente separazione, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continuano a mantenere un rapporto sereno per il bene dei loro figli.

“È stata frutto di un cambiamento interiore che va rispettato. Così come una persona ha delle cose che ti può dare, tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più, perché devi pretenderle?” racconta il conduttore.

Inoltre, aggiunge: “Preferisco che una cosa finisca piuttosto che diventi bugiarda“. La coppia si è separata dopo 26 anni di amore.

A seguire, un estratto su Instagram dell’intervista al conduttore:

