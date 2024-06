Giulia Salemi è incinta? Gli ultimi rumors su un “pancino sospetto” dell’influencer fidanzata con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi, l’influencer italo-iraniana, è al centro di nuove speculazioni riguardanti una possibile gravidanza.

Le voci sono iniziate circa due settimane fa, quando una segnalazione giunta ad Amedeo Venza insinuava che l’ex gieffina fosse incinta.

Secondo la fonte, come riportato da Torresette.news, avrebbe rinunciato all’ultimo momento a raggiungere Pierpaolo Pretelli e gli amici a Pantelleria a causa di un malore, alimentando così i sospetti.

Il pancino “sospetto” di Giulia Salemi: tutti gli indizi

Recentemente, durante il 34esimo compleanno di Alberto De Pisis, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è verificato un evento che ha dato nuova linfa alle voci sulla presunta gravidanza.

Alla festa, dove erano presenti numerosi ex vipponi, tra cui Antonella Fiordelisi però mancavano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

In un post su Instagram del settimanale Chi, si faceva notare l’assenza menzionando che non stava bene. Tuttavia, la parte relativa alla sua assenza è stata successivamente rimossa, suscitando ulteriori speculazioni.

Se non bastasse, gli occhi lunghi dei fan hanno fotografato la coppia a Taormina. Una foto inviata a Deianira Marzano da un follower mostrava la coppia in giro per la città.

Molto evidente il “pancino sospetto” dell’influencer che è stato notato immediatamente. Questa immagine ha contribuito ad alimentare ulteriormente i rumors.

La recente intervista all’ex gieffina

In una recente intervista, l’influencer Giulia Salemi ha dichiarato di sentirsi pronta a diventare madre e moglie.

“Se sono soddisfatta di quello che faccio? Sì. Ho la coscienza pulita? Sì. Ho fatto del male a qualcuno? No. Gioco molto correttamente, anzi penso per certi versi di aver avuto anche spesso il vento contro […]” ha dichiarato.

Il suo augurio per il futuro è di: “Essere felice, di diventare chissà un giorno moglie, di essere mamma, di essere una donna in carriera e di non rinunciare né a una cosa né all’altra, quindi di poter far conciliare tutto perché questo è possibile“.

A seguire, un post su Instagram della nota ex gieffina nel suo podcast “Nonlofaccioxmoda“:

