Elettra Lamborghini presenta il suo nuovo singolo con Shade: ecco il suo rapporto con la musica.

Elettra Lamborghini, celebre nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della leggendaria casa automobilistica, ha conquistato il cuore degli italiani non solo come ereditiera ma anche come icona musicale e televisiva.

Conosciuta affettuosamente come “la twerking queen“, è spesso paragonata alla Paris Hilton italiana per il suo mix di fama e talento.

Recentemente, ha ribadito il suo amore per il genere musicale reggaeton e il suo rifiuto di cambiare stile, nonostante le tendenze musicali in evoluzione.

Elettra Lamborghini e il suo rapporto con la musica

Quando si tratta di scrivere canzoni, come riportato da IlMattino.it, Elettra Lamborghini ha un approccio diverso rispetto a molti artisti.

“Non scriverei mai canzoni per i miei ex,” ha raccontato al Corriere della Sera. “Se passano dei messaggi nelle mie canzoni sono casuali. Poi non ho niente da dire, sono sposata da anni.”

La cantante ha spiegato che dietro ogni canzone c’è un piano commerciale e un team di compositori fidati che la supportano.

“Per le canzoni ho un team di compositori che mi segue dai tempi di Pistolero, di cui mi fido. Non sono brava a scrivere“, dichiara.

L’amore per il reggaeton

Elettra Lamborghini è tornata alla ribalta con il nuovo singolo “Dire, fare e baciare“, in collaborazione con Shade.

Nonostante le pressioni di adattarsi alle tendenze del momento, ha deciso di rimanere fedele al suo genere preferito, il reggaeton.

“Ho più volte pensato di dover cambiare stile ma alla fine il mio genere è il reggaeton, è quello che mi piace,” ha dichiarato la cantante al Corriere della Sera.

Ha, infine, affrontato anche il tema della sua immagine pubblica e del ballo twerk, che è diventato un suo marchio di fabbrica.

“Il twerk per me è un ballo. È come se si criticasse una spaccata. Però non mi sento per nulla una regina anche se mi hanno definito la twerking queen” ha concluso.

A seguire, un post su Instagram della copertina del suo nuovo singolo con Shade:

