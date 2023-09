Momento di imbarazzo sul red carpet di Venezia per Paola Turani che sembra essere stata ignorata o per lo meno snobbata dai presenti.

Si sta parlando parecchio in questi giorni della presenza di fin troppi influencer al Festival del Cinema di Venezia. Alcuni di questi anche poco conosciuti. Non è questo il caso di Paola Turani, molto apprezzata e amata, che però si è ritrovata a vivere lo stesso un momento di imbarazzo. A giudicare da alcuni filmati condivisi da utenti del web, infatti, la donna è stata “ignorata” sul red carpet…

Paola Turani ignorata dal pubblico a Venezia

Non è certo una novità per lei sfilare sul red carpet di Venezia e anche in questa occasione 2023, la Turani ha detto “presente”. Le cose, però, potrebbero non essere andate al 100% bene. La modella e influencer, infatti, pare essere stata ignorata dai presenti. Al netto delle foto di rito con i professionisti, la folla di pubblico pare averla “snobbata”.

La donna ha provato ad avvicinarsi a loro per consentire di scattare qualche foto e dare un saluto ma, almeno da alcuni filmati che circolano sul web, nessuno è sembrato poi così entusiasta di vederla.

Visto il momentaneo scarso appeal, la donna è quindi tornata sul red carpet, probabilmente anche con un pizzico di imbarazzo per l’accaduto.

Dal canto suo, però, la modella pare essere piuttosto soddisfatta di come sia andata la sua apparizione. Sui social, infatti, la donna ha condiviso un bel filmato nel quale ha mostrato i suoi outfit. Nella clip, a contrario di quanto si diceva, i flash dei fotografi e dei presenti sono stati numerosi…

Di seguito anche alcuni post social relativi a quanto accaduto con i commenti degli utenti che si dividono sul caso:

