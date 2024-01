La conduttrice Paola Perego ancora assente da Citofonare Rai2. La donna ha spiegato le sue condizioni di salute dopo l’intervenuto subito.

Non torna al suo posto a ‘Citofonare Rai2’ Paola Perego che, a seguito dell’intervento chirurgico subito alcuni giorni fa a causa di una neoplasia, sarà assente anche in queste ore dal programma. La donna, via social, ha spiegato quali siano, ad oggi, le sue condizioni di salute.

Paola Perego assente da Citofonare Rai2: come sta

A circa una settimana dall’intervento subito per una neplasia, la Perego ha comunicato che piano piano è in ripresa ma che, purtroppo, non potrà ancora essere in tv nel consueto appuntamento di Citofonare Rai2 di oggi, domenica 28 gennaio 2024. La donna, evidententemente, non è nelle condizioni ideali per rimettersi a lavoro e, anche per questo, lo ha voluto far sapere in prima persona ai tanti seguaci e telespettatori.

“Ciao a tutti, non sarò in onda a Citofonare Rai 2 con la mia socia Simona Ventura”, ha esordito con una storia su Instagram la presentatrice. “Purtroppo, come molti di voi sapranno, ho dovuto subire un intervento chirurgico impegnativo. Voglio ringraziare proprio tutti gli amici nella vita, i colleghi e tutti gli amici sui social per l’affetto enorme che mi hanno dedicato e che in questi giorni faticosi mi sono stati di grande conforto. Avrei voluto ringraziarvi uno per uno ma è impossibile e colgo l’occasione per farlo qui”.

Nelle sue parole, anche un augurio per il futuro: “Ora mi rimetto in forma…e ci vediamo presto a Citofonare Rai2. A presto, e grazie davvero Paola”.

Staremo a vedere quando la donna riuscirà a rimettersi in forma e tornare in televisione. A giudicare dal grande affetto ricevuto, i suoi fan e telespettatori sperano questo possa avvenire molto presto.

Di seguito anche il post Instagram con cui la conduttrice aveva raccontato l’intervenuto a cui si era dovuta sottoporre:

