Incidente a cena da Donatella Versace per Fedez. Il rapper si è presentato dalla nota stilista con Paloma ed è successo di tutto…

Curioso racconto di Fedez su una cena con Donatella Versace alla quale era presente anche la cagnolina del rapper, e in generale della famiglia Ferragnez, Paloma. Il cantante, attraverso le sue stories su Instagram, ha spiegato di aver vissuto dei momenti di imbarazzo per un incidente molto particolare…

Fedez, incidente da Donatella Versace: il racconto

Il noto rapper italiano Fedez ha condiviso, come detto, un’incredibile esperienza durante una cena a casa di Donatella Versace a Milano. La stilista di alta moda aveva invitato il rapper e la sua cagnolina Paloma per una serata speciale, ma qui proprio l’amica a quattro zampe si è presa la scena facendo parlare di sé in modo inaspettato.

Fedez si era raccomandato con la sua adorabile cagnolina affinché si comportasse bene durante la cena, ma le cose non sono andate in questo modo.

Attraverso una serie di stories su Instagram, infatti, il marito di Chiara Ferragni ha raccontato ai suoi seguaci l’incidente affrontato.

“Purtroppo, Paloma ha mangiato nel piatto di Donatella Versace… che figura di m***a! Le è saltata addosso e le ha mangiato nel piatto”, ha detto con fare ironico ma anche con un velo di imbarazzo il rapper, mentre mostrava su Instagram la reazione divertita di Donatella.

La stilista, nota per la sua passione per gli animali, ha accolto il gesto giocoso di Paloma con un sorriso e una grande dose di comprensione. Dal canto suo, la cagnolina le ha restituito grande affetto con baci e leccate.

L’inaspettato siparietto ha reso la serata ancor più divertente e ha evidenziato la natura giocosa di Paloma, che, nonostante la situazione imbarazzante, ha conquistato il cuore della stilista.

Di seguito anche un post su TikTok di un utente che ha raccolto quanto accaduto al rapper e alla nota stilista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG