Paola Di Benedetto e Federico Rossi, rapporti gelidi: l’indiscrezione

Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno annunciato di essersi separati pacificamente ma, secondo Chi, non sarebbe così.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati nel 2021 dopo circa 2 anni d’amore e dopo una convivenza appena iniziata. I due hanno rivelato di essersi separati pacificamente e di voler conservare la loro stima reciproca ma, secondo indiscrezioni, le cose non sarebbero andate esattamente così. Di recente l’ex vincitrice del GF Vip ha festeggiato il suo compleanno a Milano e, a quanto pare, il cantante non sarebbe stato invitato all’evento. Sul settimanale di Alfonso Signorini si legge infatti che i rapporti tra i due “sarebbero gelidi” e in tanti si chiedono quale sia la verità attorno alla vicenda. Sulla questione Paola Di Benedetto ha preferito non rompere il silenzio e, del resto, anche Federico Rossi ha fatto lo stesso.

Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni

Di recente si è sparsa la voce che la showgirl stesse insieme al conduttore di X Factor Ludovico Tersigni. La questione è stata smentita dalla stessa Di Benedetto, che attraverso i social ha specificato di avere con Tersigni solamente un rapporto d’amicizia. In futuro emergeranno nuovi dettagli sulla sua vita privata? Sui social i fan sperano tanto di saperne di più.