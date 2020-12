Cecilia Capriotti, nuova concorrente del Grande Fratello VIP dalla puntata di venerdì 18 dicembre, è entrata subito in sintonia con buona parte della casa. Tommaso Zorzi è tra coloro che forse più di altri ha stretto amicizia, motivo per cui le confidenze vengono fuori con molta più facilità. Un argomento però sta suscitando reazioni e azioni anche all’esterno. Arrivano non da una persona qualunque, bensì da Pamela Prati.

La neo gieffina si trova a chiacchierare nella stanza blu attorniata dall’influencer, da Carlotta dell’Isola e da Maria Teresa Ruta. Cecilia parla proprio della Prati e racconta di un episodio accaduto durante il periodo in cui il caso Mark Caltagirone era ancora sulla bocca di tutti.

Io ho capito che il caso fosse clinico e veramente grave quando io ci sono andata a parlare…perché alla fine la saluti. Poi ho avuto sempre un buon rapporto con lei. Le dico “Ma Pamela ma com’è?…” e lei mi risponde “Cecilia, dentro il mio cuore ancora penso che Mark esista” a quel punto ho detto “no vabbè stai in una fase che..”Ma poi non la salutava nessuno!

Zorzi evidenzia che Pamela avrebbe detto queste parole anche a lui “mi ha fatto pena” e lo fa notare proprio mentre la Capriotti racconta, come si può sentire nella clip pubblicata dall’Alcy – Associazione Lotta Cybercrime – Truffe affettive condannando le parole di Cecilia (“caso clinico grave”) riferendosi alla showgirl.

Pamela Prati interviene su Instagram: “Sono pronta a dire in faccia a Cecilia ciò che penso”

La Prati nel tardo pomeriggio ha tuonato dal suo profilo Instagram scrivendo:

Nonostante l’egregia conduzione di Alfonso Signorini, che ha dato un orientamento al GFVIP di tutela dei diritti umani, delle donne, volto ad insegnare il rispetto per l’individuo e non ne faccia passare una… rimango allibita che una Cecilia Capriotti pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona. E mi stupisce ancora di più che non pensi che tali frasi saranno oggetto di un mio intervento legale. Sono pronta a dirle in faccia ciò che penso, esercitando il mio diritto di replica.

Passano poche ore e Pamela Prati torna sul fatto aggiornando su come stanno le cose:

Ho querelato solo Cecilia Capriotti. Stimo Tommaso, e ultimamente durante alcune interviste l’ho classificato tra i miei concorrenti preferiti, per questo ci sono rimasta doppiamente male quando ha detto che gli faccio pena, termine che nessuno deve usare contro nessuno.

Ci sarà in ballo un confronto tra Pamela Prati e Cecilia Capriotti?