Ariadna Romero: “Dopo Pierpaolo Pretelli non ho avuto un’altra storia” (video)  

Ariadna Romero, ospite, stasera, 20 dicembre 2020, di ‘Live non è la d’Urso’, è tornata a parlare dell’ex fidanzato Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, qualche giorno fa, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, è rimasto particolarmente sorpreso dalla sorpresa della mamma di suo figlio. Dopo l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e la simpatia per Giulia Salemi, il gieffino si è lasciato andare ad un momento di nostalgia:

Romero: “Secondo me è tanto confuso. Io sono un pilastro nella sua vita, sono pur sempre la mamma di suo figlio”.

L’attrice cubana, dopo aver rivisto i filmati, ha ribadito la grande stima, l’affetto incondizionato nei confronti del papà di suo figlio Leonardo:

Romero: “Il reality ti lascia in una condizione di fragilità. Questo è poco ma sicuro Anche a me, all’Isola dei Famosi, è successo, di avere dei momenti di ripensamento, mi sono data delle colpe. Ho sentito una conversazione con Maria Teresa, è stata eccezionale, gli ha tirato fuori alcune cose. Ha un po’ sensi di colpa. Se non risolvi questi è possibile passare oltre. Questi demoni sono venuti fuori. Ci sono cose non dette, non risolte. Sarebbe stato utile una terapia di coppia non per andare avanti ma anche per chiudere un cerchio e ritrovare la serenità. Siamo molto sereni, viene a trovare il bambino. Non abbiamo mai chiarito”.

Ariadna, infine, si è lasciata andare ad una confessione inedita che potrebbe far sperare i fan su un possibile ritorno di fiamma:

Romero: “Io dopo di lui non ho avuto un’altra storia”.