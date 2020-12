Guenda Goria: “Filippo Nardi ha chiesto scusa alla mia famiglia” (video)  

Guenda Goria, ospite, stasera, 20 dicembre 2020, di ‘Live non è la d’Urso’, è tornata a parlare delle offese di Filippo Nardi nei confronti della mamma Maria Teresa Ruta. Il concorrente è stato squalificato, qualche giorno fa, dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ (Qui, il video):

Goria: “Le mie sensazioni sono tante. Sono stata molto scossa in questi giorni. Mi sono battuta per la squalifica di Filippo Nardi. Mi ha chiamato il giorno dopo, ad onor del vero, per porgermi le sue scuse personali, alla mia famiglia. Scuse che io ho accettato. Trovo che il suo linguaggio sia stato inqualificabile verso le donne e mia mamma, un linguaggio che ho riferito al limite della pornografia. Quello che ho detto è assolutamente inaccettabile. Mi aspetto una scusa non solo nei miei ma nei confronti di mamma e a tutte le donne che si sono sentite offese. Ad oggi, in questo programma si continua a portare avanti un certo tipo di linguaggio nei confronti delle donne che è totalmente inaccettabile. Non ho visto gesti di solidarietà nei confronti di mia mamma”.

Anche Franceska Pepe e Vladimir Luxuria, presenti in studio, hanno condannato fortemente le espressioni dell’ex gieffino verso Maria Teresa Ruta:

Pepe: “Questo signore si è permesso di dire cose riprovevoli anche nei miei confronti. Nemmeno lo conosco. Volevo dire a Filippo: “Questa volta il direttore ti ha sbattuto fuori a calci nel culo, bye bye””

Luxuria: “Ha avuto un linguaggio schifosissimo. Mi ha dato molto fastidio quella combriccola attorno che continuava a ridere. Mi ha dato fastidio anche Samantha De Grenet che invece di difendere tua mamma, ha difeso il carnefice”.

"Il suo linguaggio è stato inqualificabile"

"Il suo linguaggio è stato inqualificabile"

Guenda Goria a Live #noneladurso commenta l'espulsione di Filippo Nardi dopo le frasi sulla mamma Maria Teresa Ruta