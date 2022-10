Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sarebbero state citate in giudizio per il caso del bambino usato per impersonare Sebastian, figlio di Caltagirone.

Sono passati ormai tre anni dal cosiddetto Pratiful, ma il caso continua a far discutere: nelle ultime ore è emerso che le due ex manager della showgirl Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perriccciolo,s sarebbero state citate in giudizio dai genitori del bambino usato per impersonare Sebastian, il presunto figlio di Mark Caltagirone malato di cancro. Il legale della famiglia del bambino ha dichiarato a Fanpage:

“Al bambino e ai suoi genitori sarebbe stato fatto credere che stesse girando una fiction con tanto di copione, battute, testi, foto e video. A un certo punto di questa fiction, al minore sarebbe stato richiesto di recitare il ruolo di un bambino ammalato di tumore alla gola, di parlare con la voce roca di chi sta male. Ci sarebbero degli audio di questo bambino, che all’epoca aveva 7/8 anni, al quale sarebbe stato chiesto di dire cose come “Mamma, sto male”. Ci costituiremo parte civile. Una volta ottenuto l’esito della fase penale, avvieremo un’azione civile perché i genitori vogliono ottenere giustizia.”

Pamela Prati: le ex manager citate in giudizio

A quanto pare si è arrivati a un punto di svolta nel caso Caltagirone e le due ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, dovranno rispondere in tribunale per quanto avrebbero fatto credere a un bambino, usato per impersonare il tanto millantato figlio di Mark Caltagirone (fidanzato di Pamela Prati che si è scoperto non esistere).

Al bambino sarebbero stati fatti imparare a memoria dei copioni per una fantomatica sit-com televisiva (che non si è mai verificata) e gli sarebbe stato chiesto di simulare la voce di un bambino malato di cancro. Nei giorni scorsi Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo avevano entrambe replicato contro Pamela Prati, che ha voluto raccontare la sua storia al GF Vip.

