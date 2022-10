Chiara Nasti ha risposto a un utente via social spiegando perché non si sarebbe sottoposta al vaccino anti-Covid.

Chiara Nasti è ormai agli sgoccioli della sua prima gravidanza, ma sui social non smette di suscitare polemiche. Nelle ultime ore l’influencer ha risposto ad alcune domande dei fan sul tema dei vaccini e ha dichiarato che non si sarebbe sottoposta ad alcun vaccino anti-Covid sottolineando: “Ma era proprio necessario? Alla fine ho fatto bene non è cambiato nulla. Probabilmente con il vaccino avrei anche avuto dei problemi. Odio gli obblighi faccio sempre l’opposto”. La sua affermazione ovviamente non ha mancato di scatenare una bufera.

Chiara Nasti: il vaccino anti-Covid

Chiara Nasti ha dichiarato via social di non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid e poi, in maniera piuttosto arrogante, ha sottolineato che “tanto nulla sarebbe cambiato” e che “con il vaccino avrebbe avuto anche dei problemi”. In tanti le hanno fatto notare che oggi, grazie ai vaccini, il mondo sta lentamente reagendo alla pandemia da cui è stato travolto nel 2020, ma per il momento Chiara Nasti ha preferito non replicare.

L’influencer negli scorsi mesi è finita nell’occhio del ciclone anche per le sue opinioni sui chili in gravidanza e per aver definito le donne incinte “svaccate”. Come se non bastasse lei e il fidanzato Mattia Zaccagni hanno organizzato il loro Gender reveal party allo stadio Olimpico, e anche in questo caso sono stati travolti da una marea di polemiche.

