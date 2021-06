Pacifico Settembre in arte Pago ha commentato in un’intervista a Super Guida Tv il rumour che vorrebbe l’ex moglie Miriana Trevisan tra i partecipanti al Grande Fratello Vip 6:

“Non so se questa notizia sia vera o meno. Penso che lei sia più esperta di me per quanto riguarda la televisione. Ha trent’anni di carriera alle spalle. Non penso di poterle dare qualche suggerimento, anche perchè lei ha già partecipato all’Isola dei Famosi tanto tempo fa. Per me l’importante per affrontare quel tipo di programma è essere se stessi”.