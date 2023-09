Nuovo reality per Oriana Marzoli. Dopo il GF Vip ecco la stessa esperienza in Spagna dove ha avuto modo di parlare anche di Daniele Dal Moro.

In Italia è arrivata al secondo posto, ora Oriana Marzoli ci riprova in Spagna. La modella, dopo aver preso parte al GF Vip condotto da Alfonso Signorini, è ora protagonista dello stesso show tv ma in terra spagnola. Per la donna è già stato tempo di confessioni che hanno chiamato in causa anche il suo fidanzato Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli parla di Daniele al Grande Fratello spagnolo

Nel corso delle ultime ore nella Casa spagnola, Oriana si è confrontata con diversi altri concorrenti. Uno di questi ha raccontato alla modella di aver conosciuto Daniele: “Sono contenta che sei qui e conosci Daniele. Lui purtroppo adesso è un po’ nervoso perché io sono voluta venire qui. Già, diciamo che non gli piace tanto l’idea che ho avuto di accettare”.

E ancora: “Non è stato facile. Per un mese Daniele non mi ha parlato. Perché? All’inizio mi piacevano due ragazzi, lui e un altro. Vi giuro un mese intero senza rivolgermi la parola. Pensavo fossero belli tutti e due, e che ne so, ho fatto amicizia con quello che era più veloce. Però no, non era per me e io non ero per lui, non è andata. Daniele è più piccolo e dolce? Sì è vero e pensa che è più grande dell’altro ragazzo! Pensa che Dani ha 33 anni e l’altro solo 28. Dici che sembra un 38enne l’altro? Sì”, ha detto la modella facendo riferimento con ogni probabilità ad Antonino Spinalbese.

Poi, tornando al suo fidanzato: “Sono fidanzata sì, e sono innamorata di lui. Da quanto lo conosco? Pochi mesi, ci siamo conosciuti al Grande Fratello Vip in Italia. Poi ci siamo conosciuti meglio fuori e ci siamo messi insieme”.

Tra le altre parole della donna, anche il feeling con l’Italia e l’amore per il Bel Paese.

Di seguito anche un post Instagram della modella relativamente alla sua partecipazione al reality iberico:

