Nuovi amori, novità in tv e anche annunci inaspettati. Non sono mancate le notizie in questi ultimi giorni: i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero intensi in termini di notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e non solo. Nuovi amori certificati, ipotesi e rumors ma anche verità finalmente rivelate. Dall’uscita allo scoperto di Belen e Elio con tanto di bacio, fino all’annuncio su ‘Domenica In’ di Mara Venier, scopriamo tutti i gossip della settimana dall’11 al 15 settembre 2023.

I gossip della settimana: il bacio tra Belen e Elio

Partiamo col romanticismo e con quella che è senza dubbio la donna dello spettacolo più chiacchierata del momento, Belen Rodriguez. La showgirl argentina è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Diva e Donna li ha pizzicati in atteggiamenti affettuosi con tanto di bacio. Certificata la nuova relazione e l’addio a Stefano De Martino.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata?

Se si parla di Belen, una parola la merita anche l’ormai ex, Stefano De Martino. Il conduttore pare, anche lui, non aver perso tempo in termini di compagnia. Il ballerino ex Amici è stato visto con una ragazza, il cuo nome pare essere Martina, per le vie di Milano. Che tra i due ci sia una relazione amorosa?

L’inizio scoppiettante del Grande Fratello con Vip e Nip

Ma la settimana è iniziata con l’avvio di una delle trasmissioni Mediaset più attese: il Grande Fratello. Al timone del reality Alfonso Signorini, con lui anche Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e Rebecca Staffelli, volto social.

Il programma ha subito attirato l’attenzione per una gaffe del conduttore ma anche per alcuni episodi imbarazzanti avvenuti nella Casa. Anche questa edizione, siamo sicuri, farà parlare…

The Ferragnez, la verità su Sanremo: le parole di Fedez

Impossibile, poi, non parlare dello speciale Sanremo di The Ferragnez, la serie sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez. In questo caso, le immagini fanno riferimento a quanto accaduto davanti e dietro le quinte del Festival in cui l’imprenditrice è stata co-conduttrice. L’episodio speciale è stato rivelatore: la crisi tra moglie e marito, a causa dei comportamenti del rapper, è stata reale.

Proprio per questo, Federico ha voluto fare “mea culpa” con alcune parole sui social.

L’annuncio di Mara Venier su Domenica In

Spazio anche alla televisione e all’annuncio, questa volta pare senza ripensamenti, di Mara Venier. La conduttrice ha affermato che quella di questo anno sarà l’ultima edizione da lei condotta di Domenica In. Una scelta che la zia della tv ha spiegato sia dettata dalla volontà di godersi la famiglia.

