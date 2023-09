Ha detto basta al GF spagnolo: Oriana Marzoli lascia la Casa e abbandona il reality, probabilmente, per proteggere la sua storia con Daniele Dal Moro.

Una storia d’amore tra alti e bassi e soprattutto con vari tira e molla. Adesso, però, un gesto importante da parte di Oriana Marzoli che ha deciso di abbandonare il Grande Fratello spagnolo, probabilmente, per proteggere la sua relazione con Daniele Dal Moro. L’annuncio è arrivato ufficialmente dalla produzione del reality iberico.

Oriana Marzoli abbandona il GF spagnolo

La relazione tra Oriana e Daniele aveva vissuto qualche momento delicato dopo la fine del GF Vip in Italia ma stava comunque procedendo con i due apparentemente contenti. Almeno fino a quando la donna non ha deciso di accettare di prendere parte allo stesso reality, ma in Spagna.

La decisione di dire di sì al “Gran Hermano Vip”, infatti, inizialmente non era stata presa bene dal giovane veneto che più volte, anche a detta della modella, si era mostrato contrariato.

La vicenda si era fatta ancora più dura per loro quando proprio la produzione spagnola aveva provato a mettere in discussione il loro rapporto proponendo alla Marzoli di vedere Dal Moro ma in cambio di una percentuale del ricco montepremi. La donna aveva rifiutato generando grande scalpore.

Proprio questo, forse, potrebbe aver portato, adesso, la modella ad abbandonare lo show. Nel pomeriggio, infatti, nella Casa è arrivato l’annuncio senza particolari spiegazioni: “Oriana ha abbandonato il gioco”, si sente dire dalla regia iberica agli altri concorrenti.

Possibile che la donna abbia compreso come la cosa abbia infastidito il fidanzato che, dal canto suo, infatti, sui social aveva mostrato cuori spezzati e altri messaggi riferibili alla sua relazione.

Staremo a vedere a questo punto se il colpo di scena e la rinuncia della Marzoli basterà a far tornare il sereno tra loro.

Di seguito anche il post Instagram del programma con l’annuncio e con le reazioni degli altri partecipanti:

La replica della Marzoli

Dal canto suo, la bella modella ha fatto sapere di “negare categoricamente di aver abbandonato il reality”. Non solo. Che ben presto “si saprà tutta la verità”.

“Nego categoricamente di aver abbandontato il Ghvip8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è falsa. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali”, le parole della donna in un post Instagram.

