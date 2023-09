Nel giorno dell’anniversario della morte di sua madre, Anna Tatangelo le ha voluto dedicare un forte ed emozionante pensiero.

La mamma è sempre la mamma. E anche quando non c’è più, in realtà, la sua presenza e il suo ricordo si fanno sentire. Lo conferma Anna Tatangelo che sui social, nel giorno del primo anniversario della scomparsa della signora Palmira, le ha voluto dedicare un pensiero davvero molto sentito e ricco di amore.

Anna Tatangelo ricorda la compianta madre

“Eccomi lì, dalla finestra per vedere ogni tuo passo, a provare in quella stanza le tue scarpe, i tuoi vestiti, i tuoi trucchi. E a desiderare di essere bella e forte quanto te…”. Sono queste le prime parole che la Tatangelo ha voluto scrivere sul proprio profilo Instagram in un post per ricordare la sua compianta madre, morta lo scorso 29 settembre 2022.

“Si, perché se ho avuto un mito nella mia vita, quel mito per me sei stata tu mamma”, ha proseguito la cantante nel ricordo della signora Palmira. “Oggi è un anno dalla tua scomparsa. Mi manchi, e questo dolore faccio fatica a gestirlo a volte. Cerco di essere forte tutti i giorni perché ho la tua voce nella testa che mi dice ‘stai tranquilla, si risolve tutto’… Vorrei fossi con me, perché ho bisogno di sentirmi ancora una bambina, amata e protetta, ho bisogno di chiamarti e non sentirmi sola, ho bisogno di dirti che tutto è cambiato da quando non ci sei… E che mi manchi tanto… Troppo”.

Parole davvero molto belle, sentite e ricche di amore che il pubblico dell’artista ha compreso e apprezzato dedicando alla giovane donna, ma anche a sua madre, un messaggio d’affetto in questa giornata sicuramente molto triste e piena di pensieri.

Di seguito il post Instagram della cantante:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG