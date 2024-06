Momento social per Alena Seredova che ha risposto alle curiosità dei fan sottolineando alcune critiche pessime ricevute per le sue foto in bikini.

Sempre molto riservata e ormai molto legata alla privacy della sua famiglia, Alena Seredova non ha fatto comunque mancare in queste ore uno dei suoi momenti social con i fan. La donna ha risposto alle curiosità di chi la segue su Instagram svelando anche un retroscena legato al motivo per cui raramente si mostri in costume.

Alena Seredova, le foto in bikini e i commenti

La Seredova, rispetto al passato, ha spiegato di pubblicare molte meno foto social relative a lei e al suo corpo. In particolare scatti che fanno riferimento a lei in bikini. Il motivo? Alcune critiche molto pesanti ricevute: “Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va… No no, il mio fantastico corpo lo nascondo”, ha detto ai fan dopo una loro domanda.

Il discorso legato al sentirsi a proprio agio con il fisico è poi andato avanti e con grande sincerità la Seredova ha risposto anche a chi le aveva chiesto se si sentisse bene con la sua forma fisica: “Nì. Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni…A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c’è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti“.

Il “privato” con il marito

Ben diverso, invece, l’argomento intimità con il marito, Alessandro Nasi. La bella Alena, infatti, ha preferito glissare su certe domande, dandole per scontate. “Se faccio sesso? No guarda, leggo i giornali e basta. Ragazzi… Ogni tanto, dai”, ha risposto con ironia su Instagram ma anche con un pizzico di fastidio per un quesito che è sembrato abbastanza banale.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG