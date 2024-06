Pronta alla finalissima de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha voluto fare chiarezza su alcune notizie circolate nelle ultime ore.

Un’edizione particolare quella che giunge al termine de L’Isola dei Famosi che ha visto Vladimir Luxuria al comando. Il reality è prossimo alla finalissima e anche per questo, tramite i social, la conduttrice ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta ma, allo stesso tempo, togliersi alcuni sassolini dalle scarpe.

Vladimir Luxuria, i ringraziamenti pre finale

Attraverso un filmato pubblicato sui suoi canali social, Luxuria ha voluto ringraziare tutti in prossimità della finale de L’Isola dei Famosi. La conduttrice ha scelto di dire grazie a tutte le persone che l’hanno sostenuta, dall’azienda Mediaset ai telespettatori e, allo stesso tempo, chiarire alcune situazioni che sono state per lei spiacevoli.

“Sono qui nel backstage de L’Isola dei Famosi perché voglio invitarvi alla finale del 5 giugno”, ha detto. “Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di questo programma. Ho avuto il privilegio e l’opportunità di imparare a condurre una diretta televisiva, affianco di tanti professionisti che ho conosciuto durante questa mia esperienza e che devo davvero ringraziare tutti, tutti, tutti. Ce l’ho messa tutta e ho fatto tutto quello che ho potuto per non deludere il pubblico da casa e per non deludere chi mi ha dato questa grande opportunità e riposto fiducia in me”.

Lo sfogo

Nel corso del suo videomessaggio, come detto, non è mancata anche la parte dello sfogo. Luxuria, infatti, ha detto: “Volevo ringraziare il mio editore. So che si scrivono e si dicono tante cose ma il sentimento della gratitudine è un sentimento che io provo sempre. Mi dispiace per alcune immagini che sono state estrapolate per mettermi in cattiva luce, con chi invece ha avuto così tanta fiducia in me”. Il riferimento potrebbe essere ad una sua intervista nella quale, in alcune fasi, Luxuria aveva spiegato che l’idea di condurre il reality le era stata proposta in modo inatteso facendo riferimento ad una possibile “lite” con la Blasi, mai avvenuta.

