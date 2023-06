Attraverso i social la modella Naomi Campbell ha annunciato la nascita del suo secondo bebè.

A due anni dalla nascita della sua prima figlia, Naomi Campbell ha annunciato con gioia di essere diventata madre del suo secondo bambino. La modella ha postato una foto in cui la si vede tenere in braccio il piccolo, mentre la sua prima figlia gli stringe la manina.

“Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione, sei circondato d’amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza. Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo. Non è mai troppo tardi per diventare madre”, ha scritto la Campbell nella didascalia al suo post.

Naomi Campbell: nato il secondo figlio

Naomi Campbell ha colto tutti di sorpresa annunciando, nel 2021, di essere diventata madre per la prima volta. La modella ha fatto lo stesso anche ora che, a 53 anni, ha annunciato l’inaspettato arrivo del suo secondo bebè. Per quanto riguarda la sua prima figlia, la modella ha affermato di non averla adottata ma non ha svelato se sia ricorsa a maternità surrogata. Lei stessa ha rivelato di aver condiviso dettagli e retroscena su questo speciale periodo della sua vita solamente con gli amici a lei più cari.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG