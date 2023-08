In un sito di gossip come il nostro, capita spesso di parlare di coppie vip che si lasciano dopo essersi giurate amore eterno e che, agli occhi di noi amanti del patinato mondo dello spettacolo, pareva impossibile ciò accadesse.

L’esempio più lampante, in tal senso, è stata la recente rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una coppia che ha fatto sognare gli italiani e sembrava tra le più solide ed affiatate dello star system nazionale. E invece, come spesso accade, non è tutto oro quel che luccica.

Oggi, però, vogliamo dedicarci alle coppie che, al dispetto del tempo che inesorabilmente passa, risultano ancora legate sentimentalmente, in molti casi felicemente. Certo, non sempre la vita ha riservato loro momenti di grande concordia, ma il tempo, evidentemente, è stato in grado di lenire le ferite e far sì che l’amore fosse più forte del desiderio di ricominciare la vita da capo con un altro partner.

D'altro canto, capita a tutti noi di attraversare momenti della vita di coppia piuttosto complessi, dove il rischio di lasciarsi è piuttosto accentuato per qualsivoglia ragione.

Beckham-Adams, la coppia più glamour degli ultimi trent’anni

A dispetto di tutte le intemperie accadute nel corso degli anni, la coppia Beckham-Adams è, a tutt’oggi, ancora legata dal sacro vincolo del matrimonio. I due si conobbero nel 1997, autentiche icone di quel determinato periodo storico: David, maglia numero 7 sulle spalle, era il golden-boy del calcio inglese, l’ala destra del glorioso Manchester United di Alex Ferguson; Victoria, la più glamour e affascinante del gruppo, era la Posh Spice della Spice Girl, un gruppo che ha segnato indelebilmente la musica pop della seconda metà degli anni ‘90

Sposati nel 1999, i due vips inglesi continuano ad amarsi tutt’oggi. E la loro relazione sembra nuovamente armonica e felice dopo alcuni anni bui e tempestosi, a causa – si dice – dei troppi tradimenti che la Posh Spice ha dovuto sopportare. I due attualmente vivono a Miami, dove Beckham è comproprietario del Miami Inter, squadra che da quest’anno potrà contare sui servigi di uno dei migliori giocatori della storia del calcio: Leo Messi.

Douglas-Zeta Jones: un amore ancor più bello col passar del tempo

Tra le coppie vips più ammirate degli anni ‘90, un posto particolare nel cuore degli amanti del mondo dello spettacolo lo merita, senza alcun dubbio, quella formata da Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, autentiche icone del cinema hollywoodiano. I due sono felicemente sposati anche al giorno d’oggi e sono genitori di due splendidi ragazzi.

Ma anche loro, al pari dei Beckham, hanno dovuto superare alcuni momenti non propriamente semplici. Nel 2013, infatti, i due parlarono apertamente di separazione, cogliendo di sorpresa l’intero mondo gossipparo, nonostante alcuni rumors americani parlavano, già da alcune settimane, di qualche crepa nel rapporto. I due, però, hanno brillantemente superato questo momento, ritrovando quel desiderio di condivisione che sembrava andata in frantumi in quel periodo.

Will Smith-Jada Pinkett: la coppia perfetta dello star system hollywoodiano

L’emblema della coppia perfetta dello star system hollywoodiano, però, è quella formata da Will Smith e la moglie Jada Pinkett. Sposati dal 1997, il loro legame è di durata trentennale ed è riuscito a resistere, anch’esso, ad alcuni accadimenti non propriamente positivi. Come confessato dalla moglie, i due, in gran segreto, si sono separati per un breve periodo, nel quale entrambi hanno frequentato altre persone.

Oggi, però, sono più uniti che mai. E l’amore di Will nei confronti della propria amata è stato dimostrato, seppur in modo decisamente discutibile, durante la notte degli Oscar del 2022 quando sferrò un pugno a Chris Rock, reo di aver fatto una battuta piuttosto infelice su un problema di salute della moglie Jada.

