Il retroscena svelato da Nancy Brilli sulla fine della sua storia d’amore con Roy De Vita, noto chirurgo plastico.

Ospite di ‘Storie di donne al bivio’ sulla Rai, Nancy Brilli si è confessata a 360° parlando con Monica Setta. Tra i vari argomenti trattati dall’attrice anche la fine della sua storia d’amore con Roy De Vita, noto chirurgo plastico, con cui è stata legata per oltre dieci anni.

Nancy Brilli, la fine della storia con Roy De Vita

La Brilli ha spiegato che dopo essersi lasciata da Luca Manfredi, con cui era sposata, il suo obiettivo era quello di dire di sì a Roy De Vita: “Roy si voleva molto sposare. A un certo punto ne ho fatto una questione di ordine, dico: ‘Sto con lui, sono ancora sposata con l’altro, che senso ha? Va bene, assolutamente ci sposiamo’”.

Ma dopo questa decisione, le cose non sono andate come ci si aspettava. “Sono iniziate tutte una serie di cose che non capivo. Tipo un meraviglioso anello di fidanzamento che tornava sempre in un cassetto. Cose che mi sfuggivano”.

La bellissima attrice ha quindi spiegato che a seguito di questa situazione le cose sono andate piano piano a peggiorare fino all’inevitabile addio.

“Ci siamo lasciati male perché c’erano una serie di discussioni, degenerate proprio. Alla fine eravamo proprio orrendi”, ha ammesso ricordando quegli anni.

“Ad un certo momento io ho detto: qui bisogna mettere un punto perché così non si va avanti. Ho preso e me ne sono andata, quando sono tornata lui ha detto: ‘Allora me ne vado’. Vattane”.

E così è stato. La coppia si è lasciata dopo tanto tempo e lo ha fatto nel modo peggiore possibile: “Veramente molto sgradevole. Al punto da dire io non ne voglio più sapere”, ha ammesso la bella Nancy.

