Giornata di novità per Federica Pellegrini. Non solo il cambio look, per la Divina è arrivata una “piccola conquista”…

Non solo le foto e le storie per documentare il suo essere diventata mamma e le nuove abitudini. Federica Pellegrini è sempre più social e nelle ultime ore ha condiviso una foto che la riguarda. Per lei, un piccolo cambio look ma anche una “conquista” di ben altro genere.

Cambio look per Federica Pellegrini

Nelle scorse ore, la Divina era stata già protagonista di un momento molto importante per la sua vita: il ritorno a lavoro. Adesso, un nuovo successo o, come lo ha definito lei, una “piccola conquista”.

La Pellegrini, infatti, si è mostrata su Instagram con un aspetto rinnovato. Un cambio look speciale in quanto, probabilmente, il primo dopo essere diventata mamma.

L’ex campionessa del nuoto ha optato per uno degli hair look del momento: il french bob. Un taglio molto alla moda che ha sorpreso i suoi seguaci. “Le piccole conquiste quotidiane”, ha scritto la bella Federica per accompagnare la foto che la ritrae sorridente.

Va detto che oltre al taglio look, moltissimi utenti social hanno notato un altro particolare a cui la donna potrebbe riferirsi con le sue parole. Quale? Alle spalle della ex nuotatrice, nella foto si vede un cartello che riguarda il parcheggio in centro città, a Verona. In molti hanno ipotizzato che oltre al taglio dei capelli, la Pellegrini possa essersi riferita all’aver trovato parcheggio vicino a casa o, meglio, che possa essere entrata in possesso del tagliando che le permette di parcheggiare nella zona riservata ai residenti.

Staremo a vedere se la neo mamma vorrà dare qualche precisazione in merito.

Di seguito anche il post Instagram della Divina:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG