Tanto discussa, durante e dopo la partecipazione al Grande Fratello, Sara Ricci è tornata a parlare del reality e delle sue preferenze.

La sua storia nell’edizione in corso del Grande Fratello non è stata caratterizzata da particolari momenti felici. Nonostante tutti, Sara Ricci non ha avuto problemi a raccontare quanto vissuto e dare un proprio parere in chiave futura, nel dettaglio su chi, per lei, potrebbe vincere il reality.

Sara Ricci, l’esperienza al Grande Fratello

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni come riportato da Biccy, la Ricci ha spiegato prima di tutto come sia stata la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia: “Il Grande Fratello è stata un’esperienza nuova. La grande esperienza è stata viverla da dentro e viverla in maniera incondizionata. Non l’ho guardato spesso, al massimo una puntata perché c’era qualche vip, qualche mia amica, non avevo mai visto il daily, neanche prima di entrare. Non sapevo neanche come fare, sono negata con la tecnologia”.

Nelle parole dell’attrice anche un rimorso: “Il mio più grande rimorso è che se mi fossi documentata di più sarei rimasta più tempo nella Casa. La parola ‘dinamica’ l’ho capita solo quando sono uscita”.

Il toto vincitore: la preferenza

Spazio anche alle vicende attuali nella Casa con un passaggio su chi potrebbe arrivare fino alla fine e, magari, anche vincere.

“Nulla contro Beatrice Luzzi ma bisogna dare spazio ai giovani”, ha esordito la Ricci. Da qui, ecco i favoriti, per lei, per il successo.

“Mi piacerebbe se vincesse Perla, o anche Giuseppe Garibaldi, basta che sia una persona giovane. Lui se lo merita per gestione della casa, per ospitalità. Tifavo per Vittorio Menozzi ma se n’è andato. Era evanescente nella Casa e lo è anche fuori. Perla è giovane, ha tutto il mondo davanti, credo che sia più giusto”, ha detto sottolineando poi, sempre su Perla, che oltre ad essere giovane ha dalla sua l’aver preso parte ad un altro reality.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda l’attrice durante una puntata del GF:

