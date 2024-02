Riflessione social per Antonino Spinalbese che ha lasciato col fiato sospeso tantissimi suoi seguaci su Instagram.

Cosa avrà voluto dire Antonino Spinalbese con le parole allegate al suo ultimo post social? Questa la domanda che si stanno ponendo tantissimi seguaci dell’hairstylist rimasti sorpresi dalle frasi dell’uomo. L’ex di Belen ha condiviso alcuni scatti che lo riguardano accompagnati, appunto, da una didascalia decisamente enigmatica.

Il messaggio di Antonino Spinalbese

Spesso al centro di rumors di gossip legati, ovviamente, alla sua precedente relazione con Belen Rodriguez, in queste ore Spinalbese è tornato agli onori della cronaca per alcune parole condivise sui social che hanno lasciato qualche dubbio e sospetto ai suoi fan.

“Da due anni, sei mesi, quattordici giorni, dodici ore e due minuti, non ho una particolare meta“. Sono queste le parole che Antonino ha scritto su Instagram accompagnando il suo pensiero ad alcune foto che lo ritraggono in diverse pose.

Difficile capire a cosa stesse facendo riferimento l’ex di Belen e, anche per questo, tra i suoi fan sono state diverse le ipotesi.

Da una parte c’è stato chi ha ipotizzato fosse un pensiero verso Belen Rodriguez, sua ex, magari per cercare di far tornare il sereno tra loro. Dall’altra, c’è chi ha pensato che il riferimento temporale possa essere a sua figlia Luna, avuta appunto dalla modella argentina.

“Sicuramente è per Belen”, “Non penso sia una questione di lavoro, sicuramente si riferisce alla storia con Belen che gli ha rovinato tutti gli equilibri”, ha scritto qualche utente.

Più sicura un’altra persona: “Ma nessuno ha mai pensato che se Antonino non ha una particolare meta è perché da quel momento (2 anni, 6 mesi ecc. ecc.) è nato il suo punto fisso cioè Luna?”.

Staremo a vedere se l’hairstylist vorrà spiegare il suo sfogo.

Di seguito anche il post Instagram in questione con i tanti messaggi dei seguaci dell’uomo e le varie teorie:

