La stagione tv in corso si avvia alla conclusione, diversi i format che si stanno concludendo per tornare in onda subito dopo l’Estate. Questo è il momento ideale per le dirigenze di rete di fare un bilancio sui risultati ottenuti in termini di share. Occhi puntati su Pomeriggio 5, contenitore pomeridiano di Mediaset condotto oggi da Myrta Merlino. La giornalista ha preso il posto di Barbara D’Urso, che ha guidato il talk per diverse edizioni, ma a quanto pare la scelte di Piersilvio Berlusconi di dare al format maggiori contenuti e meno trash non si è rivelata, almeno per il momento, vincente.

Myrta Merlino, pur godendo della fiducia della dirigenza di rete, non è riuscita a battere La Vita in diretta di Alberto Matano e nell’ultime settimane gli ascolti sono precipitati. Più volte Berlusconi ha rinnovato la sua fiducia e stima alla giornalista, ma secondo voci di corridoio la Merlino è prossima a cedere la conduzione di Pomeriggio 5. Da Settembre potrebbe non essere alla guida del noto format, tuttavia la sua esperienza a Mediaset non sarebbe conclusa,

La Merlino potrebbe passare a Rete 4 dove le sarebbe affidato un nuovo talk d’informazione. Ma chi prenderebbe il suo posto a Pomeriggio 5? I nomi fatti sono diversi, ma nessuno ha trovato un’ufficialità certa. Tuttavia in questi giorni è emerso un nome bomba che sembra più accreditato di altri. L’idea è di dare al contenitore pomeridiano contenuti di qualità su vari temi: dalla cronaca alla cultura e al mondo dello spettacolo. Ma chi è la persona giusta? Chi è in grado di rialzare gli ascolti di Pomeriggio 5?

Pomeriggio 5, novità nel talk pomeridiano: cambio di conduzione in vista?

I bassi ascolti di Pomeriggio 5 non possono essere ignorati dalla dirigenza del Biscione che sta valutando di apportare alcuni cambiamenti. Per questo c’è chi ha supposto che visto il successo di Mattino 5, che ogni giorno ottiene più del 20% di share, anche il contenitore pomeridiano potrebbe essere affidato Francesco Vecchi.

Quest’ultimo ha sostituito la Merlino in diverse occasioni e si è dimostrato all’altezza del compito. Inoltre gode di un consenso positivo da parte del pubblico. Mediaset starebbe considerando Vecchi come alternativa valida alla Merlino, anche se per il momento si tratta solo di rumors e non c’è nessuna fonte ufficiale. Tuttavia non possono essere esclusi altri nomi, sempre che Piersilvio Berlusconi acconsenta di dare a Pomeriggio 5 un’immagine diversa da quella proposta fino ad ora.

Il toto nomi sui possibili sostituti di Myrta Merlino

La certezza che Myrta Merlino possa essere sostituita alla conduzione di Pomeriggio 5 la prossima stagione non c’è, e non è escluso che la giornalista torni al format pomeridiano da Settembre, tuttavia in questi giorni sono emersi diversi potenziali sostituti. Il toto nomi, decisamente ipotetico, ha incluso oltre a Francesco Vecchi, Simona Branchetti e Dario Maltese. e anche Veronica Gentili.

Quest’ultima, attualmente alla guida de Le Iene e della nuova edizione de L’Isola dei famosi, gode dell’attenzione della dirigenza di Cologno Monzese che ha puntato molto su di lei, il che fa pensare che sia quotata per la conduzione del daytime. Sul futuro di Pomeriggio 5 non resta che attendere le dichiarazioni ufficiali.