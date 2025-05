Raimondo Todaro, noto ballerino e coreografo, ha lasciato l’anno scorso il talent show “Amici di Maria De Filippi” dopo tre anni di intensa collaborazione. Questa scelta, che sembra essere stata ponderata e non imposta, ha suscitato grande interesse e curiosità tra i fan del programma. Ma qual è la vera ragione alla base di questa separazione?

Todaro ha costruito un forte legame con la trasmissione, non solo come coach, ma anche come figura di riferimento per molti dei concorrenti, in particolare per le ballerine. Tra le sue collaboratrici più vicine c’è Francesca Tocca, sua ormai ex moglie, con la quale ha condiviso momenti significativi sia sul palco che nella vita privata.

I conflitti con Alessandra Celentano

Secondo diverse fonti, l’attrito tra Todaro e Celentano è cresciuto nel tempo, alimentato da continui scontri e discussioni accese, al punto da spingere il ballerino a lasciare il talent. Il settimanale “Di Più Tv” ha rivelato che l’artista era diventato sempre più insofferente nei confronti della Celentano, il che ha portato a tensioni palpabili all’interno del programma. La situazione è culminata in momenti di forte conflitto, come quando Todaro ha difeso il giovane ballerino Nicholas, spesso criticato dalla Celentano. Tale episodio ha messo in evidenza non solo la frustrazione di Todaro, ma anche la difficoltà di lavorare in un ambiente in cui le personalità forti si scontrano.

La decisione di lasciare Amici

Maria De Filippi, conduttrice e ideatrice del programma, avrebbe tentato di mediare e convincere Todaro a rimanere, ma le sue offerte non hanno avuto esito positivo. In un’intervista a “Verissimo”, Todaro ha confermato la sua assenza nella nuova edizione, esprimendo gratitudine per l’esperienza vissuta: “Purtroppo non ci sarò, è stato il top e sono stato fortunato, ne approfitto per salutare tutti”. Le sue parole, sebbene cariche di affetto per il programma, nascondono anche un velo di amarezza.

L’uscita di Todaro da “Amici” ha rappresentato un cambiamento significativo per il talent, che ha inevitabilmente perso uno dei suoi coach più carismatici e amati.