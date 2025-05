L’ultima puntata di Mattino4 è stata all’insegna del caos, la conduttrice ha dovuto dire subito la sua per evitare che la situazione degenerasse. Nessuno si sarebbe mai aspettato che il racconto di una storia potesse portare a tanto e invece è andata così. Federica Panicucci e Roberto Poletti stavano raccontando la lotta all’interno di un condominio a causa dei piccioni e della loro cacca.

Gran parte di un palazzo è in combutta con un inquilino, colpevole di dare da mangiare ai piccioni, che così stanziano sui cornicioni del palazzo, sporcando tutto con le loro feci. In poco tempo si è alimentato un acceso dibattito in studio, dove tutti i presenti sottolineavano come il problema fosse anche igienico, visto che i piccioni portano comunque una grande quantità di malattie. A un certo punto Federica Panicucci è dovuta intervenire nei confronti di un ospite in studio.

Federica Panicucci gelata in diretta Mattino4

La conduttrice ha preso la parola dopo che Roberto Alessi, presente in studio come ospite, ha commentato la vicenda, definendo l’inquilino come un uomo “con problemi psicologici” che “va sostenuto”. Un’affermazione forte che ha spiazzato letteralmente Federica Panicucci, che ha subito preso le distanze da quelle parole così dure.

La padrona di casa, infatti, ci ha tenuto a ribadire immediatamente come quelle parole fossero di Roberto Alessi: “Ti prendi la responsabilità di quello che dici…Prendo le distanze perché noi non lo sappiamo (…)“. Un momento di imbarazzo in studio, dove poco dopo è scoppiato il caso. Il direttore di Novella 2000 ha poi spiegato cosa intendeva, chiarendo che secondo lui legarsi così tanto a degli animali è un segnale di fragilità e solitudine.

Ma i colpi di scena a Mattino4 non sono finiti qui, improvvisamente, mentre l’inviata del programma si trovava davanti al condominio protagonista della vicenda, l’inquilino che dà da mangiare ai piccioni si è affacciato al balcone lanciando alcune accuse che non si sono sentite, ma a detta dell’inviata pare fossero molto pesanti. Poi è intervenuto il fratello di quest’uomo, dicendo che i piccioni sarebbero stati solo un pretesto e che loro sarebbero passati alle denunce. Così Federica Panicucci è stata costretta a intervenire nuovamente, chiarendo in diretta come stesse dicendo cose molto pesanti: “(…) Certe cose le dice lei…Calma, tranquillizzate questo signore che mi sembra molto agitato“.

Il collegamento è stato poi interrotto, ma con molta probabilità Federica Panicucci e Roberto Poletti torneranno a parlare di questa storia, anche perché – a quanto pare – è tutt’altro che risolta. I condomini vogliono a tutti costi risolvere questa situazione che si è creata, esausti della sporcizia che questi piccioni creano. Ma il signore che dà da mangiare ai volatili, pare proprio che non sia intenzionato a smetterla.