Il successo degli ultimi anni del trono over di Uomini e Donne ha dato fama e visibilità a diversi cavalieri e dame che hanno saputo distinguersi e emergere in un contesto tv non facile. Presenziare al daytime di Maria De Filippi e conquistare il centro dello studio più volte significa ottenere il titolo di personaggio, e avere anche un certo eco mediatico sui social. Tra gli anta più in vista dell’ultime stagioni c’è sicuramente Alessio Pili Stella: cavaliere affascinante, che ha ottenuto l’attenzione di diverse dame. Ma chi è Alessio? E cosa fa nella vita?

In passato Alessio ha scelto di lasciare il trono over di Uomini e Donne con Claudia Lenti: i due dopo una serie di alti e bassi hanno optato per viversi lontano dalle telecamere. La relazione non è però avuto un lieto fino e subito dopo l’addio con l’ex dama Alessio è tornato nel parterre del daytime, determinato a trovare la sua anima gemella. Carattere deciso e determinato, a volte eccessivamente sincero, il cavaliere ha attirato l’attenzione di diverse donne, e con alcune si è esposto anche più del dovuto.

Nonostante non denigri i riflettori, Alessio non ama parlare della sua vita privata di cui si conosce molto poco. Su Instagram ha un seguito rilevante, ma non condivide molto della sua quotidianità. Non ci sono dettagli sul suo vissuto e in merito al suo lavoro è noto che non è affine al mondo dello spettacolo. Ecco di che cosa di occupa il cavaliere doc di Uomini e Donne, e perché preferisce mantenere un basso profilo.

Alessio chi è e cosa fa il protagonista del trono over di Uomini e Donne

Originario di Torino, Alessio ha 45 anni e fa il procuratore sportivo. Non è mai stato sposato e non ha figli, e quando si è presentato ha affermato di essere alla ricerca di una stabilità emotiva. Nell’edizione in corso ha conosciuto Presanna, ma il flirt non ha avuto un seguito, dopo è uscito con Morena, Francesca, Agnese, Valentina.

Si è avvicinato molto ad Agnese e ha ammesso di aver trascorso la notte con Francesca e questo ha causato un distacco d’Agnese. Recentemente è uscito con Gaia, con cui si è scambiato alcuni baci. La frequentazione si è conclusa dopo alcuni incontri, ha poi chiesto il numero a Valentina: una nuova dama.

Ma anche con quest’ultima non c’è stato un seguito perché ha lasciato il suo numero a Pierpaolo.Alessio vive a Torino, sede del suo lavoro, e tra le sue passioni c’è la musica: suona il pianoforte sin da quando era bambino. Abba e Alphaville sono i suoi gruppi preferiti anche se in generale adora la musica anni ottanta. Gli piace viaggiare e adora stare sempre in giro.

Alessio Pili Stella: “Non voglio una persona di passaggio…”

In una recente intervista Alessio ha rivelato di voler una relazione stabile: “Vorrei un rapporto basato sulla complicità e la stabilità con una donna con cui vivere ogni giorno, non voglio certo ‘due cuori e due capanne, e che stia con me perché convinta al cento per cento, non per abitudine. Non voglio una persona che sia di passaggio, anche per questo devo essere sicuro.”

Ha poi concluso: “Desidero condividere tutto con la donna con cui uscirò dal programma: il mio tempo, i miei viaggi, le mie passioni. Sono due anni che viaggio da solo e spesso sento la mancanza di una persona con cui condividere queste esperienze”. Nonostante i diversi incontri Alessio è ancora fatto la sua scelta e sicuramente sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Uomini e Donne.