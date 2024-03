Voci di un presunto ritiro dalla scena musicale per Mr Rain che ha deciso di fare chiarezza e parlare al proprio pubblico.

Quale futuro per Mr Rain? In tanti si sono spaventati per alcuni rumors circolati nelle ultime ore relativamente alla possibilità di vedere il giovane artista ritirarsi dalle scene musicali. Alcune parole del diretto interessato, infatti, avevano fatto pensare a questa ipotesi che, ora, è stata smentita. Parlando ad Adnkronos, il ragazzo ha spiegato le sue intenzioni anche in chiave del nuovo album ‘Pianeta di Miller’.

Mr Rain si ritira? Arriva il commento

Dopo il successo di ‘Supereroi’ e reduce da un Sanremo 2024 che ha visto la sua definitiva consacrazione con ‘Due Altalene’, Mr Rain non ha alcuna intenzione di fermarsi e dire addio alla musica. A spegnere i rumors è stato proprio il giovane artista: “Non ho nessuna intenzione di ritirarmi, fare pause e non riuscirei a fermarmi con la musica. Questa cosa è stata totalmente travisata mentre raccontavo il mio ultimo album, sono stato frainteso per aver semplicemente spiegato che volevo imparare a gestire meglio il tempo, e che volevo farmi una vacanza ma a fermarmi non ci penso proprio”, ha detto subito.

“Sono veramente felice per questi due Sanremo che mi hanno permesso di arrivare a tantissime persone”, ha aggiunto.

Il nuovo album

Ecco perché Mattia Balardi, questo il vero nome dell’artista, non si è fermato dopo il doppio successo e ha fatto uscire lo scorso 1 marzo il nuovo album intitolato ‘Pianeta di Miller‘.

“E’ un disco totalmente diverso dai precedenti”, ha detto: “E’ suonato al 100%, è molto più vario, ho cercato di sperimentare di più, e ho dei feedback molto positivi”.

Di seguito anche un post Instagram del cantante con la copertina del nuovo album che si spera possa essere per lui un altro grande successo:

