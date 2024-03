Un servizio dedicato ad Annalisa ma lanciato in modo “sbagliato”: molti utenti del web e telespettatori hanno evidenziato la gaffe del Tg1.

Verrebbe da dire, “è lei o non è lei?”. Chi lo sa, per molti, no. Stiamo parlando Annalisa Scarrone che al Tg1 è stata “vittima” di uno scambio di persona. Almeno questo è quanto sostengono tantissimi telespettatori del telegiornale e molti utenti del web che hanno manifestato i loro dubbi con diversi post e messaggi.

Annalisa, scambio di persona al Tg1

Nelle ultime ore, al Tg1 hanno dedicato diversi servizi alla famosa cantante di successo che è stata premiata a Los Angeles da Billboard con il Global Force Award, risultando essere la prima donna italiana a ottenere questo importante riconoscimento.

Fin qui nulla di male se non fosse che Annalisa sia stata, in uno dei servizi del telegiornale della prima rete della televisione italiana, scambiata per un’altra persona. Ebbene sì, perché secondo quanto hanno sottolineato diversi telespettotori e utenti del web, nel lanciare uno dei filmati sulla cantante, al tg avrebbero usato un fermo immagine della sua imitatrice Lidia Schillaci che di recente ha vestito i panni della famosa artista a Tale e Quale Show, programma con Carlo Conti.

“Ma la fotp dell’imitazione di Tale e Quale Show? Tutto ok?”, ha chiesto una fan della Scarrone. “Ma davvero hanno usato la foto dell’imitatrice? Non ci credo”, ha commentato un altro.

Quella che sembra essere stata, a tutti gli effetti, una gaffe naturalmente non è passata inosservata e ha fatto reagire in modo molto ironico il web e gli utenti. Staremo a vedere se il Tg1 e le dirette interessate vorranno dire qualcosa a proposito nelle prossime ore.

Di seguito anche alcuni dei post su X di diversi utenti che hanno notato quanto successo al Tg1:

Tra due giorni ci ritroveremo Annalisa anche alla conduzione del tg1 🌪️🌪️🌪️ Ma la foto dell’imitazione di tale e quale show? Ma tutto ok?😂😂😂 https://t.co/sx2kCevPMS — Francesca.iaco (@fra_20593) March 8, 2024

Nella foto iniziale non sembra lei ahahah… non è mica l’imitazione di Tale e quale show? — mmlp (@piovesulbagnat0) March 8, 2024

