Il presente a La Vita in Diretta e la possibilità su Sanremo: Alberto Matano si racconto e non fa mancare una frecciata alla concorrenza.

Lunga intervista a Il Messaggero per Alberto Matano che ha avuto modo di parlare di diversi argomenti che riguardano soprattutto la sua carriera lavorativa. Dal successo che sta ottenendo sempre di più ‘La Vita in diretta’ fino alla possibilità di condurre Sanremo.

Alberto Matano, le parole su Sanremo

Il conduttore de La Vita in Diretta ha parlato prima di tutto del suo presente e dei successi ottenuti negli anni con la trasmissione di Rai 1: “Quando ho iniziato nel 2019 mai avrei pensato di arrivare a questi risultati”, ha premesso Matano. “Devo dire grazie alla squadra e alla Rai. Per me è importante divertirmi e sentirmi a casa. Per ora è così. In futuro si vedrà. Sono sereno”.

Non manca poi uno sguardo al futuro che potrebbe riguardare pure un ruolo a Sanremo: “Sinceramente sarebbe una follia. Solo se fossi un mitomane potrei pensarci”. Eppure, per il futuro: “Certo. È bello sognare. Per ora quello che ha fatto Amadeus è inarrivabile”.

La frecciata alla concorrenza de La Vita in Diretta

Tornando al presente e ai numeri de ‘La Vita in Diretta’, anche rispetto ai rivali di Mediaset: “I risultati parlano da soli, oggi come ieri. Con il nostro pubblico il legame è fortissimo e l’idea che alle 17 un televisore su quattro sia acceso per noi mi inorgoglisce”.

Non è mancata anche una frecciata diretta a Pomeriggio 5 e alla decisione di Myrta Merlino di chiamare in studio alcuni dei suoi ospiti come Anna Pettinelli: “Fa niente. Io ho sempre mantenuto il sorriso. Di sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere”.

Di seguito anche un post Instagram del conduttore:

