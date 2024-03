Tantissime notizie negli ultimi giorni per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e non solo. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

L’annuncio di Diletta Leotta sul matrimonio con Karius, le frecciatine di Belen Rodriguez agli ex ma anche l’ultima pesante querelle che ha coinvolto Chiara Ferragni e L’Espresso con la copertina da Joker “dedicata” alla donna. Sono state tantissime le notizie degli ultimi giorni: andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana dal 4 all’8 marzo 2024.

I gossip della settimana: l’annuncio di Diletta Leotta

Partiamo dal bellissimo annuncio di Diletta Leotta che ha comunicato la data del suo matrimonio con Karius. La coppia aveva spiegato di avere intenzione di andare avanti e di procedere con le nozze ma adesso è arrivata anche la conferma. Il volto DAZN ha spiegato tutto ‘È Sempre Mezzogiorno‘, ospite di Antonella Clerici.

Le frecciate di Belen agli ex

Ultimi giorni piuttosto movimentati, almeno sui social, per Belen Rodriguez. L’argentina si è data da fare con una serie di frecciate presumibilmente rivolte ai suoi ex.

L’ultima è arrivata proprio in queste ore in occasione della ‘Festa delle Donne’ in cui ha rivolto un pensiero al pubblico rosa con tanto di commento sul lato maschile…

La copertina di Chiara Ferragni come Joker

Non è certo una novità che Chiara Ferragni sia protagonista delle notizie di gossip. Questa volta, però, la donna è stata “vittima” di un qualcosa di davvero spiacevole, a detta di molti.

L’imprenditrice digitale è stata presa di mira da L’Espresso che le ha “dedicato” la copertina del suo ultimo numero dove l’ha ritratta come Joker. Il giornale ha analizzato diversi aspetti delle società della donna e il suo “lato oscuro”.

La diretta interessata ha replicato a tono minacciando azioni legali.

Come sta Kate Middleton: parla lo zio

Un’altra donna protagonista delle notizie di questi ultimi giorni. Parliamo di Kate Middleton le cui condizioni di salute stanno preoccupando gli inglesi. La donna è tornata a mostrarsi in pubblico ma ha suscitato qualche dubbio.

Suo zio, Gary Goldsmith, concorrente del Grande Fratello inglese, ha svelato le sue reali condizioni, cercando di tranquillizzare tutti.

Aria di nozze per Elodie e Iannone

C’è aria di nozze tra Elodie e Iannone. La coppia, ormai super unita da tempo, potrebbe pensare al matrimonio. Di ritorno dall’Australia, i due si sono goduti un lussuoso pranzo a Palazzo Parigi di Milano. All’uscita dal locale, i due sono stati paparazzati e qualcuno ha notato uno strano dettaglio. Infatti, la cantante sfoggiava un enorme anello di diamanti all’anulare sinistro.

Staremo a vedere se i due vorranno annunciare qualcosa molto a breve…

