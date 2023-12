I rumors sul ritorno di Morgan alla finale di X Factor e le parole di replica del diretto interessato. Ecco come stanno davvero le cose.

L’addio a X Factor poi la dura battaglia a suon di parole e, adesso, anche i rumors a proposito di un possibile ritorno per la finale. Stiamo parlando, naturalmente, di quanto accaduto e potrebbe accadere tra Morgan e il noto programma con l’ex Bluvertigo che ha risposto ai rumors sulla sua partecipazione alla puntata finale dello show.

Morgan torna alla finale di X Factor? La sua verità

I rumors sulla presenza di Morgan alla finale di X Factor dopo “la cacciata” sono circolati in modo insistente nelle ultime ore, specie dopo le parole di Fiorello a Viva Rai2 che con grande ironia (e chissà, anche qualche fonte ben informata) aveva fatto la “sparata”.

In realtà, a quanto pare, non ci sarebbe nulla di vero. A confermarlo lo stess ex Bluvertigo in una chat su Whatsapp con alcuni giornalisti.

“Non so nulla dei dibattiti tra Sky e Fremantle, come non sapevo nulla di tutte le interconnessioni di interessi tra giudici/discografici/autori/concorrenti/ospiti”, ha ribadito Morgan riguardo la sua eventuale presenza in finale.

Tornando sulla sua esperienza al programma, poi, l’artista ha aggiunto: “Io come un ingenuo mi sono lasciato irretire perché mi avevano garantito che avrebbero rispettato la mia persona a livello di immagine e a livello di scelte artistiche e di libertà di programma didattico per ragazzi”.

Dopo altre precisazioni, l’uomo ha aggiunto: “Una volta però entrato mi sono accorto che non solo non c’era nessuna intenzione di costruire un organismo con la formazione musicale al centro, ma che c’era l’intenzione opposta, cioè di fare una trashata vuota di qualunque spirito culturale e artistico, quindi è iniziata una gara ad ostacolarmi anziché supportarmi”.

Di seguito anche un post Instagram di X Factor con l’ex Bluvertigo protagonista prima della querelle con tanto di addio:

