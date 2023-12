L’annuncio di Alessandra Mussolini sul terribile lutto che ha colpito la sua famiglia ed in particolare sua madre, Maria Scicolone.

È morto all’età di 82 anni Abdoul Majid Tamiz, compagno di Maria Scicolone, ovvero la madre di Alessandra Mussolini ed Elisabetta, e sorella di Sophia Loren. L’uomo era un noto cardiochirurgo iraniano e a dare l’annuncio della sua dipartita è stata proprio la nota politica nipote di Benito come riportato da Davidemaggio.

Lutto per Alessandra Mussolini: l’annuncio

Attraverso alcune parole, la Mussolini ha voluto ricordare l’uomo che è stato accanto a sua madre e che, per lei e sua sorella, è stato come un padre: “È stato un marito esemplare e un padre affettuoso che ha amato e rispettato mia madre oltre ogni limite. Per me e per mia sorella Elisabetta un padre affettuoso e sempre presente”, ha detto la donna.

“Ringraziamo il personale medico e paramedico della clinica Quisisana e soprattutto il reparto di terapia intensiva del Policlinico Casilino per la professionalità e la grande umanità che ci hanno dimostrato e della quale saremo per sempre grate. Alessandra ed Elisabetta Mussolini, Maria Scicolone”, le parole riprese da diversi media.

Tamiz e la Scicolone si erano conosciuti negli anni ’70, a quanto pare, proprio in ospedale. Da quel momento la coppia non si è mai separata ed era andata avanti insieme come una famiglia anche con le due figlia della Scicolone. Negli ultimi anni la donna, sorella di Sophia Loren, si era ritirata dalla tv anche in considerazione dell’età che era avanzata.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

