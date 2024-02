Morgan fa un passo indietro e fa delle scuse pubbliche. Gli utenti fraintendono il destinatario, ma il cantautore fa chiarezza. Non si tratta di Bugo.

Nel mondo dei social media, Morgan fa nuovamente parlare di sé con un lungo post pubblicato su Instagram. Nella riflessione condivisa sul profilo social, il celebre artista espone i suoi sentimenti e le sue scuse rivolte a un amico, con cui c’è stata una rottura che ha persino avuto risvolti giudiziari.

L’artista inizialmente non nomina direttamente il destinatario delle sue scuse, tuttavia, a causa del fraintendimento degli utenti, decide di modificare il post per chiarire di chi si tratta.

Morgan: a chi si riferiscono le scuse social

Nel post social Morgan riporta una parte di intervista concessa al Corriere della Sera in cui fa chiarezza sul reale destinatario delle sue scuse.

Nella didascalia del post scrive “A causa di alcuni articoli appena usciti che hanno male interpretato questo mio post specifico che quanto segue è destinato a Valerio Soave, noto manager, produttore e discografico italiano, non a Bugo“.

Ma chi è Valerio Soave? Si tratta del suo ex manager nonché manager di Bugo a Sanremo 2020. Nel post l’artista continua: “Io credo nella pace, nel dialogo e nel rispetto, ciò non significa che non mi incazzi, non sono un ipocrita, e ho delle emozioni che so comunicare, canalizzare, gestire e trasformare. Sono una persona viva, ho idee e opinioni, e riconosco cosa è l’essere umano, lo rispetto, è il mio simile, io non ledo agli altri, non voglio nuocere, anzi, voglio essere utile. Per questi motivi e molti altri io sono per la risoluzione pacifica, per la concordia, per l’intelligenza che c’è nel buon senso“

Morgan: problemi giudiziari con Bugo e Valerio Soave

Nelle ultime settimane si è tenuta la prima udienza del processo che vede coinvolti Bugo e Morgan. Il primo, infatti, ha fatto causa all’ex giudice di X Factor per quanto successo a Sanremo 2020. Bugo, inoltre, ha rifiutato le scuse di Morgan e la proposta di risarcimento proposta dai suoi legali.

Tuttavia, quello con Bugo non è l’unico problema legale di Morgan. Infatti, la frattura tra i due si era spinta fino alle aule di tribunale.

