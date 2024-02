Dopo le voci di una presunta rottura tra i componenti de Il Volo, i cantanti dicono come stanno realmente le cose mentre sono ospiti di Fiorello a Viva Rai 2.

Il celebre trio di tenori Il Volo aveva fatto molto parlare di sé nelle ultime settimane quando, durante un’intervista radiofonica, sembravano volare scintille tra i suoi componenti. Da lì hanno iniziato a circolare voci su una presunta separazione delle strade dei tre cantanti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Durante le ultime puntate del mattin show di Fiorello, Viva Rai 2, i tre tenori sono stati ospiti del programma e hanno risposto una volta per tutte ai rumors sullo scioglimento del gruppo.

Il Volo: “L’atomo è divisibile, noi no”

La risposta de Il Volo alle voci sulla presunta separazione non lascia spazio a dubbi. “L’atomo è divisibile, noi no” dicono, smentendo le voci che vedevano sciogliersi Il Volo.

Negli ultimi giorni sono stati riversi i rumors che hanno iniziato a circolare, secondo cui Piero Barone prenderebbe lezioni di canto da solista, Gianluca Ginoble lascerebbe il gruppo per trasferirsi in America dalla fidanzata mentre Ignazio Boschetto sarebbe alle prese con l’organizzazione delle nozze.

Ma i tre hanno voluto ribadire che non si scioglieranno, o almeno non nel breve periodo. Il dubbio, però, rimane: c’è una donna di mezzo che potrebbe far sciogliere il gruppo?

Il Volo: “Non c’è nessuna Yoko Oko”

Durante il mattin show di Rai 2, Rosario Fiorello ha chiesto al gruppo di tenori se le storie d’amore dei componenti potrebbero essere la causa dello scioglimento de Il Volo. Ma i tre cantanti hanno prontamente chiarito: “Non ci stiamo sciogliendo, non c’è nessuna Yoko Oko“.

Con queste dichiarazioni Il Volo ha così rassicurato i suoi fan che non dovranno rinunciare a vedere ancora insieme i tre tenori in giro per il mondo.

