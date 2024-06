Un format vincente con al timone una conduttrice di spessore come Milly Carlucci. Ecco come è nato davvero Ballando con le Stelle.

Da anni è un programma di punta di Rai1 e con Milly Carlucci al comando ha sempre dato grandi soddisfazioni. Stiamo parlando di ‘Ballando con le Stelle‘, il format dove volti noti dello spettacolo si mettono alla prova come danzatori. La presentatrice ha svelato per la prima volta cosa ci sia alla base della sua decisione di proporre una trasmissione come questa.

Milly Carlucci e la nascita di Ballando con le Stelle

Ospite del programma ‘Estate in Diretta’ condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Samprini, Milly Carlucci ha spiegato cosa ci sia davvero dietro alla nascita di ‘Ballando con le Stelle‘ e cosa l’abbia portata a proporre alla Rai questa trasmissione. La conduttrice ha raccontato: “Nel 2004 mia figlia abitava a Londra ed io andavo da lei ogni fine settimana. In tv andava in onda ‘Stricly Come Dancing’ dopo un’assenza di molti anni, era il 2004, e per la prima volta in quello show facevano ballare professionisti in coppia con personaggi famosi che non sapevano ballare”, ha detto.

“Lo vedo e mi entusiasmo! Quel gennaio successivo io avrei dovuto fare un altro programma, ma chiesi alla Rai di fare quest’altro programma esperimento. Erano scettici perché consideravano il ballo come uno stacchetto per intervallare il comico dal cantante […]”, eppure a quanto poi si è visto negli anni, la brava Milly ha avuto ragione.

La curiosità sulla scelta di Guillermo Mariotto

Sempre a proposito di Ballando, la Carlucci ha spiegato anche il rapporto con uno dei giudici storici, Guillermo Mariotto. “Un uomo ricco di fantasia con un anima latina complessa, ci sono tante cose in lui. Guillermo ha una visione collaterale delle cose”, ha spiegato. “Io capisco il suo senso dello zero, perché se sopravvivi ai suoi zero significa che getti il cuore oltre l’ostacolo”. Da qui la decisione di puntare e contare su di lui nella trasmissione.

