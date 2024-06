Una dedica speciale sui social per Sonia Bruganelli che ha colpito tutti svelando la parte più dolce e intima di sé. Ecco per chi.

Siamo soliti vederla in vesti dure e dirette ma questa volta Sonia Bruganelli ha stupito tutti mostrandosi in modo decisamente inedito. L’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, tramite una storia Instagram, ha sciolto il cuore di tutti i suoi seguaci con una dedica speciale rivolta a suo figlio Davide che ha festeggiato il compleanno.

La dedica di Sonia Bruganelli

La Bruganelli, come detto, ha dedicato una dolce storia sui social a suo figlio, Davide Bonolis, che proprio oggi giovedì, 7 giugno, ha festeggiato i 20 anni. Il ragazzo è nato nel 2004 ed è fratello di Silvia e Adele. L’autrice televisiva ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede appunto Davide in tenuta sportiva e sui campi da calcio.

Lo scatto del ragazzo è stato completato da alcune parole decisamente belle e che hanno mostrato il lato più dolce e tenero della bella Sonia. La donna ha scritto: “Tu per me. Sempre. Da 20 anni l’uomo della mia vita”. Il tutto è stato poi seguito da emoticon con occhi a cuoricino a conferma del desiderio di rendere tutto ancora più tenero.

E con Angelo Madonia…

Il nome della Bruganelli, però, in questi ultimi giorni è stato molto chiacchierato anche per altre ragioni. Infatti, al netto della sua partecipazione come opinionista all’Isola dei Famosi, la bella Sonia è stata coinvolta in una serie di gossip che la vorrebbero impegnata ormai in una relazione con Angelo Madonia. I due sono stati visti a più riprese e ormai pare che manchi solo l’annuncio ufficiale sulla loro storia d’amore. Staremo a vedere quando si decideranno a dire qualcosa di più sul loro conto.

