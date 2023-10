Il passato è ormai alle spalle: Michelle Hunziker ha ritrovato la fede e un suo gesto, paparazzato in questi giorni, lo conferma.

Tanti conoscono il difficile passato di Michelle Hunziker che per tanti anni, dal 2001 al 2006 circa, ha dovuto fare i conti con una setta che l’aveva allontanata dalla realtà e che, di fatto, aveva anche provocato la fine della sua storia d’amore con Eros Ramazzotti. Adesso, pare proprio che la showgirl abbia superato definitivamente quel momento buio e abbia ritrovato la fede.

Michelle Hunziker in preghiera: il gesto

Il passato della Hunziker è stato tormentato da momenti molto difficili che lei stessa aveva più volte raccontato. In particolare, sintetizzando, la donna era entrata in una setta che, di fatto, l’aveva portata ad allontanarsi dalla realtà e dalla famiglia. Nello specifico anche dal marito Eros Ramazzotti.

Ora, però, quei momenti di buio sono solo un lontano ricordo. Anzi. La bella Michelle ha ritrovato addirittura la fede. Diva e Donna, infatti, l’ha immortalata in momento di preghiera davanti alla statua della Madonna.

“Si ferma in raccoglimento davanti a una statua della Madonna in chiesa. Michelle è grata per la sua bella famiglia che 6 mesi fa si è allargata accogliendo il nipotino Cesare. E, a quasi due anni della separazione da Tomaso Trussardi, forse Michelle ora è pronta per un altro legame profondo”, si legge sul profilo Instagram del settimanale.

Il legame, in verità, era probabilmente già profondo dato che ad aiutarla ad uscire dal passato e dalla setta era stato l’incontro con la guida spirituale, frate Elia. Questa persona le aveva permesso di incontrare a sua volta padre Amorth e di allontanarsi da quel mondo oscuro della setta ritrovando la luce e l’amore della propria famiglia che ora rappresenta la cosa più importante della sua vita.

Di seguito anche il post su Instagram di Diva e Donna con la foto della showgirl in un momento di preghiera:

