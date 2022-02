Al debutto del suo Michelle Impossible, Michelle Hunziker si è scambiata un bacio con l’ex marito Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti ha accettato l’invito di Michelle Hunziker per partecipare alla prima puntata del suo show Michelle Impossible. I due ex coniugi si sono scambiati un bacio a stampo sul palco e hanno sottolineato quanto la loro storia d’amore sia stata bella e speciale. Oggi i due, entrambi single, hanno sottolineato di non avere in atto alcun ritorno di fiamma.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: il bacio a Eros Ramazzotti

Una complicità davvero insolita quella mostrata da Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sul palco di Michelle Impossible. I due, genitori di Aurora Ramazzotti, si sono addirittura scambiati un bacio e hanno ricordato quanto il loro amore sia stato speciale. “Ma che bello è? Tutto avrei pensato nella vita tranne che avresi accettato il mio invito…”, ha dichiarato la showgirl svizzera, per poi aggiungere: “Perchè continuano a scrivere che torniamo insieme? Perchè devono vendere”. Il cantante – che le sarebbe stato accanto dopo il suo addio a Tomaso Trussardi – ha replicato: “La nostra è stata una bellissima storia, è normale che ne scrivano”.

Di recente l’ex marito della showgirl, Tomaso Trussardi, ha scagliato una frecciatina proprio contro Eros Ramazzotti.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG