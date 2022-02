Alfonso Signorini ha riveltato di aver tentato di tradire la sua prima ragazza con un uomo, ma qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto.

Alle pagine di Chi Alfonso Signorini ha confessato per la prima volta un inaspettato retroscena della sua vita privata: il conduttore – dichiaratamente gay – in passato avrebbe provato a tradire la sua ragazza con un presunto modello (che poi si è rivelato tutt’altro) conosciuto attraverso un’inserzione sul settimanale Secondamano.

“A quei tempi stavo con una splendida ragazza di Roma, che studiava Economia a Milano (…) E proprio durante la festa degli innamorati per causa di forza maggiore mi lasciò solo per raggiungere la sua famiglia. Così, come il primo dei traditori seriali, mi trovai ad avere un “pensiero stupendo”: perché non approfittarne per assecondare quella voglia di trasgressione che sentivo da tempo dentro di me? Non l’avevo mai fatto”.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini: il tradimento

Alfonso Signorini ha confessato a Chi che, dopo aver contattato uno sconosciuto e ipotetico “modello” per via telefonica, si sarebbe trovato con lui a bordo di un aereo (diretto verso Parigi) dove avrebbe compreso che potuto affatto piacere.

“Per un attimo ho sperato che non fosse lui. Invece era lui. La prima cosa che fece in aereo (non sapeva neppure allacciarsi le cinture di sicurezza, altro che campagne di moda internazionali…) fu chiedere alla hostess una pizza e una birra. Praticamente non era mai salito su un aereo in vita sua. Durante il volo non si è fatto mancare nulla: dall’urlo «Che fig*taaaa» in fase di decollo all’ applauso durante l’atterraggio. Volevo sprofondare dalla vergogna”, ha confessato il conduttore, che alla fine sarebbe riuscito a fuggire dal weekend a Parigi con una scusa.

“Mi sono inventato una chiamata e ho fatto morire anzitempo mia zia (era la terza o quarta volta, poveretta) costringendoci a tornare in Italia. Insomma, un San Valentino disastroso“, ha concluso.

