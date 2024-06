Amicizia o qualcosa di più? Nuovo avvistamento in vacanza per Michelle Hunziker in compagnia di amici tra cui un noto ballerino…

Sempre al centro dell’attenzione dei gossip Michelle Hunziker che è stata pizzicata in vacanza in compagnia di alcuni amici e anche di un noto ballerino, non del tutto nuovo a certe indiscrezioni. La bella svizzera, come riportato da Chi, infatti, si è ritrovata ancora con Andrea Cavalieri, che ha preso parte di recente a ‘L’Acchiappatalenti’, la trasmissione di Milly Carlucci.

Michelle Hunziker in vacanza con un noto ballerino

La Hunziker ha trascorso qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna, insieme ad alcuni amici. Come racconta il settimanale Chi, tra questi c’era anche il ballerino Andrea Cavalieri, con il quale la bella showgirl è parsa avere un certo feeling. Risate, scherzi e tanto altro. La complicità tra i due, per altro, era già stata mostrat ain precedenza dai diretti interessati con tanto di video social.

Come mostrano gli scatti di Chi, la bella Michelle ha fatto una toccata e fuga in Sardegna, probabilmente al fine di scegliere la casa in cui soggiornare durante le prossime vacanze estive. La conduttrice ha trascorso una giornata a bordo di un gommone con alcuni amici. Tra loro è comparso, di nuovo, anche il noto ballerino Andrea Cavalieri. Il ragazzo e la bella Hunziker hanno dato l’impressione di avere una grande complicità anche se, secondo il settimanale, tra loro ci sarebbe “un rapporto più cameratesco che sentimentale”, amichevole.

La presunta frequentazione con Viezzer

La conduttrice svizzera, però, non è nuova a questi rumors. Solamente poche settimane fa, infatti, era arrivato una nuova voce a proposito di presunto flirt. La bella Michelle, infatti, era stata avvisata con un imprenditore. “Michelle Hunziker: ha un nuovo cavaliere. A due mesi dalla fine della relazione con Alessandro Carollo, la conduttrice esce allo scoperto con un aitante uomo. Lui sarebbe un manager della moda amico di Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo, con cui infatti sono usciti a cena”, erano state le parole di Diva e Donna.

