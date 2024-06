Apertura a sorpresa di Milly Carlucci all’ipotesi di vedere Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle come concorrente. Le parole della conduttrice.

Prima la gag con Selvaggia Lucarelli, adesso un’apertura decisamente più evidente. Stiamo parlando della possibilità di vedere Chiara Ferragni nel cast della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Ebbene sì, perché Milly Carlucci ha svelato di essere a lavoro per formare il gruppone dei prossimi concorrenti e, perché no, magari che tra loro possa esserci davvero la nota imprenditrice digitale…

Milly Carlucci apre a Chiara Ferragni a Ballando

Intervistata dal Corriere della Sera, la Carlucci ha parlato della nuova edizione di Ballando con le Stelle e del fatto di aver messo in moto la “macchina dei cast”. In questo senso ecco anche una importante informazione su chi potrebbe far parte della prossima annata del programma: Chiara Ferragni. “Se mi piacerebbe averla nel cast? Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”, ha risposto la padrona di casa aprendo alla possibilità di vedere la ormai ex moglie di Fedez su Rai 1.

I segreti della trasmissione

Tra i vari passaggi dell’intervista, anche quelli che sono, fin qui, i segreti dello show: “Il ballo, che affascina e ci accomuna. Tutti si ricordano l’ebrezza provata al valzer dei 18 anni o l’emozione per il lento del proprio matrimonio. E poi le storie dei protagonisti, spesso sofferte, in cui ti rispecchi e che ti spingono a tifare”.

Infine, sulla giuria di Ballando: “Confermata? Assolutamente sì, la giuria è il punto di forza di ‘Ballando’, insieme al cast artistico”, ha detto la Carlucci dando per certa la presenza di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Insomma, adesso non resta altro che aspettare notizie ufficiali su date e personaggi che saranno presenti nel programma al via in autunno.

