Un orribile episodio ai danni della tomba di Michele Merlo, il compianto cantante ex Amici morto a seguito di una leucemia fulminante.

Non c’è davvero pace per Michele Merlo, tragicamente scomparso il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante. La sua tomba, infatti, è stata, ancora una volta violata. Nel cimitero comunale di Rosà, ecco l’ennesimo episodio sconcertante che ha provocato lo sdegno della famiglia ed in particolare lo sfogo di suo padre, il signor Domenico.

Michele Merlo, la sua tomba violata di nuovo

In queste ore, via social, è stata data la terribile notizia che riguarda una nuova violazione della tomba del povero Michele. Non è la prima volta, infatti, che vengono rubati degli oggetti apposti nel luogo dove l’ex cantante anche di Amici, riposa presso il Cimitero Comunale di Rosà, piccolo centro della provincia di Vicenza.

Pare che dal cimitero sia stato portato via il libro a lui dedicato, titolato ‘Con il cuore tra le righe’, di Alice Porta. Inoltre, come riportato da Today, sarebbe anche stato lasciato un insulto alla giovane autrice trentina, amica e fan di Mike Bird, questo il nome d’arte che possedeva il compianto giovane artista.

Lo sfogo del padre del ragazzo

Attraverso i social dell’Associazione Romantico Ribelle è stata data la notizia di quanto accaduto sulla tomba del ragazzo.

Inoltre, anche suo padre, il signor Domenico, ha espresso tutta la sua indignazione per questi atti ritenuti “odiosi e particolarmente gravi”.

“Non si può vilipendere in questo modo la tomba di un ragazzo così giovane morto in quel modo. Credo si tratti di persone malate che devono essere sorvegliate”, ha detto il padre di Mike Bird.

Questo ultimo episodio, come detto, si aggiunge a quelli già avvenuti in passato, quando altri oggetti personali e ricordi lasciati in omaggio al cantante erano stati portati via dalla sua tomba.

