Nel giorno della Festa del Papà, Marco Liorni ha ricordato il suo che, purtroppo, non è più in vita. La foto inedita del conduttore.

Una giornata speciale per tutti i papà del mondo: oggi, infatti, è la loro festa. Diversi i vip e volti noti che hanno condiviso alcuni pensieri per i rispettivi genitori. Anche Marco Liorni ha fatto lo stesso per ricordare suo padre che, purtroppo, non è più con lui essendo morto anni fa. Il conduttore ha emozionato tutti con le sue parole sui social con tanto di scatto inedito che lo ritrae con il babbo, appunto.

Marco Liorni, la dedica al padre che non c’è più

Il legame padre-figlio, senza dubbio, è qualcosa di magico che non si spezza anche dopo una perdita come quella subita da Liorni. Ecco perché, in un certo senso, il conduttore sente ancora vicino a sé il papà.

Con una splendida dedica via social, il presentatore, che ha salutato il babbo nel lontano 2014, ha voluto augurare un pensiero speciale non solo a suo padre ma anche a tutti i genitori in generale.

“Auguri a tutti i ‘colleghi’ papà nel ricordo del mio”, ha scritto il conduttore nella sua dedica dove appare, come anticipato, anche una foto che lo ritrae con suo padre.

Tra le righe, Liorni ha quindi ricordato anche i suoi figli, Niccolò, Emma e Viola che, sicuramente, avranno avuto per lui un pensiero in queste ore.

Di seguito anche il post Instagram che riguarda la dedica emozionante:

Il lutto del conduttore

La perdita del padre aveva pesato tanto nella vita di Liorni. A Il Messaggero, anni fa, il conduttore, infatti, aveva spiegato: “Nel 2014, dopo la morte di mio padre, una bravissima psicologa che purtroppo non c’è più mi ha aiutato con il metodo Emdr a superare i traumi del mio passato”.

Un ruolo importante nella vita del conduttore era stato giocato anche in chiave matrimonio. “Io e Giovanna abitavamo già insieme, avevamo due bambine, ma siamo andati a trovare mia zia che vive a Los Angeles e lì abbiamo formalizzato la nostra unione”. A spingere Liorni a questo passo, appunto, la morte del padre: “Quando è morto mio padre mi è presa una fretta incredibile, forse per il contatto ravvicinato con la fine…”, aveva detto.

