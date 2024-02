Un ricordo importante di Michele Merlo in un libro a lui dedicato. Uscita l’opera sull’ex cantante di Amici morto nel 2021.

Un dolore immenso, quello che si prova ogni volta che si parla della triste morte del giovane Michele Merlo o, se preferite, di Mike Bird. In tanti non hanno dimenticato il ragazzo, ex allievo della scuola di Amici, deceduto nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. Anche per questo desta ancora più emozione sapere che in queste ore è uscito un libro a lui dedicato dal titolo ‘Con il cuore tra le righe‘. Sui social, l’annuncio e anche i pensieri di chi si è occupato di scriverlo.

Michele Merlo, uscito il libro a lui dedicato

In tanti ricordano il giovane artista e la sua triste storia che lo ha visto morire nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. In queste ore, sul suo profilo Instagram ufficiale, sempre rimasto attivo anche dopo la dipartita, è arrivato un messaggio che ha indubbiamente fatto emozionare le tante persone che non lo hanno dimenticato.

“Da qualche giorno è disponibile il libro di Alice Porta ‘Con il cuore tra le righe’ dedicato a Michele Merlo. Grazie a tutti per il grande lavoro che è stato fatto”.

Come anticipato, il libro si intitola ‘Con il cuore tra le righe’ ed è stato scritto dalla giovane scrittrice trentina Alice Porta che pochi giorni fa aveva sottolineato come si sia sentita durante la scrittura dell’opera. La donna aveva spiegato la forte emozione provata, tra un mix di risate, ricordando alcuni momenti vissuti da Mike Bird, ma anche gli occhi lucidi in varie occasioni per quella che, come sappiamo, è stata la terribile fine per il ragazzo.

Di seguito anche un post Instagram dal profilo ufficiale del compianto giovane artista dove si vede la copertina del libro a lui dedicato:

