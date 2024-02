Battuta di Amadeus e replica di Paola Ferrari. Scambio di vedute, con fare ironico, da parte del conduttore e della giornalista in vista di Sanremo.

Una frase di Amadeus che poteva sembrare una frecciata a Paola Ferrari ha generato grande attenzione nelle ultime ore. La giornalista, adesso, ha replicato alle parole del conduttore di Sanremo che aveva fatto riferimento ad alcune luci sul palco dell’Ariston in relazione all’utilizzo di esse da parte della donna nel corso delle sue trasmissioni.

Paola Ferrari-Amadeus, botta e risposta in vista di Sanremo

La querelle, se così la si può definire, tra Amadeus e la Ferrari è iniziata con una battuta del primo durante la conferenza stampa di apertura di Sanremo. Il conduttore aveva fatto ironia per le troppe luci dicendo: “Così sembro la Ferrari“.

Una frase detta in modo molto ironico che, adesso, ha trovato la pronta replica della donna chiamata in causa. Parlando a Fanpage, la giornalista ha spiegato che tra lei e Amadeus ci sia un importante rapporto di amicizia e che quindi le sue parole l’hanno solamente fatta sorridere.

“L’ho presa in modo giocoso, come è stato lui. Io e Amadeus siamo molti amici a parte il fatto che lui è interista e io sono milanista. Ho partecipato al suo Soliti Ignoti facendo un record da 300mila euro in beneficenza. La nostra è un’amicizia che dura da trent’anni e gli voglio molto bene”, ha spiegato la donna.

La Ferrari ha poi aggiunto: “Per questo mi ha fatto ridere e gli ho subito risposto: ‘Ama, quelle luci così sono per piallarmi il naso’. Magari può invitarmi a Sanremo e vediamo come sto con le luci. Comunque mi ha fatto piacere che mi abbia ricordato e per me è un onore che lo abbia fatto nel momento più importante per noi, che è il Festival di Sanremo”.

L’unica nota stonata per la giornalista verso Amadeus è una: “Vorrei dirgli una cosa. Non mi ha mai invitato. Io non sono mai andata, solo come giornalista ma mai sul quel palco. Eppure c’è andata Diletta Leotta, c’è andata Ilaria D’Amico, ma io mai”.

