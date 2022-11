A Belve Michele Bravi ha confessato di aver inviato delle sue foto senza veli a un attore di Hollywood di cui non ha voluto fare il nome.

Michele Bravi oggi è impegnato sentimentalmente e per questo ha deciso di non svelare il nome dell’attore di Hollywood a cui, anni fa, avrebbe inviato delle foto osé attraverso i social. L’attore in questione – che sarebbe un suo coetaneo – avrebbe apprezzato le foto e gli avrebbe chiesto d’incontrarlo.

“Il nome non posso farlo uscire e come faccio? !Anche perché se poi mi va male con la persona con cui sto, un messaggino lo rimando, che ne so. Diventa un caos se parlo. Ok che non ci sentono in America da Belve. Ma no dai non posso. Ok…è un attore famoso, un attore! Non dico altro. Dai… per l’età è intorno alla mia età. Però non so precisamente gli anni”, ha affermato Bravi.

Michele Bravi

Michele Bravi: le foto inviate a un attore

A Belve Michele Bravi ha confessato di essere un inguaribile “traditore” e ha ammesso che, pur non avendo mai tradito il suo attuale fidanzato, per lui sarebbe inevitabile pensare anche ad altri. Il cantante ha anche confessato che alcuni anni fa avrebbe inviato alcune foto osé a un attore di Hollywood, che gli avrebbe risposto positivamente. Nonostante questo i due non si sarebbero mai incontrati e al momento non è dato sapere chi sia il misterioso divo contattato dall’artista italiano. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti tra i fan sperano di saperne di più e sui social sono a caccia d’indizi.

